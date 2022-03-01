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35 минут назад

Обвиняемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени попросил о суде присяжных

ТАССиещё 1

Виталий Бережной, которого обвиняют в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Убийца восьмилетней девочки в Тюмени попросил о суде присяжных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению Виталия Бережного в убийстве восьмилетней <...> (пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ). <...> Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Уголовное дело в отношении Бережного с обвинительным заключением направлено для передачи в суд", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ведомства, по уголовному делу выполнен исчерпывающий объем следственных действий, собраны достаточные доказательства причастности Бережного к инкриминируемому преступлению. Установлено, что в день совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.

По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему малолетнюю девочку. Обманным путем он заманил ее к себе в арендованную квартиру в этом же доме, где совершил ее убийство. Тело потерпевшей Бережной герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на берегу озера.

Происшествия,Следственный комитет,
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