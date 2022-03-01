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33 минуты назад

Появилось видео пожара у Невской ратуши в Петербурге

Александр Кузьмин

В строящемся здании у Невской ратуши в Петербурге произошел пожар. Снятые очевидцем кадры публикует Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Как уточняет Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание возникло в 11-этажном строящемся здании в Центральном районе. Информации о пострадавших не поступало.

«К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 36 человек личного состава», – отмечается в сообщении ведомства.

Причины возникновения пожара и все обстоятельства случившегося выясняются.

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