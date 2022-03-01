Появилось видео пожара у Невской ратуши в Петербурге

В строящемся здании у Невской ратуши в Петербурге произошел пожар. Снятые очевидцем кадры публикует Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Как уточняет Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание возникло в 11-этажном строящемся здании в Центральном районе. Информации о пострадавших не поступало.
«К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 36 человек личного состава», – отмечается в сообщении ведомства.
Причины возникновения пожара и все обстоятельства случившегося выясняются.