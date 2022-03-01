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1 час назад

Похитивший у пенсионерки деньги лжеследователь попал на видео

Александр Кузьмин

В Подмосковье задержан мужчина, который подозревается в дистанционном мошенничестве. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео с задержанным.

«Злоумышленник позвонил на стационарный телефон 87-летней женщины, представился следователем и сообщил, что ее племянница стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Для урегулирования инцидента и непривлечения родственницы к уголовной ответственности собеседник потребовал 800 тысяч рублей. Пожилая женщина ответила, что у нее есть только часть этой суммы. Незнакомец согласился и сообщил, что к ней домой подъедет его водитель, которому необходимо передать деньги. Потерпевшая выполнила требования афериста и отдала свои сбережения. Ущерб составил 360 тысяч рублей», – раскрыла подробности случившегося официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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