Украинские силовики расстреляли израильтянина, приняв его за чеченца

«Мы выехали на шести машинах. На границе каждого города есть КПП, мы проехали несколько, и было все нормально. На очередном блокпосту мы, как обычно, сказали, что из Израиля, хотим уехать с Украины. Я проехал, за мной еще две машины, а по автомобилю Романа открыли огонь, приняв его за чеченца. Затем начали стрелять в нашу сторону и даже бросились в погоню. Мы чудом спаслись», — рассказал один из друзей погибшего.