Украинские силовики расстреляли израильтянина, приняв его за чеченца

Гражданин Израиля, 34-летний Роман Бродский был убит украинскими военными во время попытки покинуть украинскую столицу, сообщает газета The Times of Israel.
Инцидент произошел на одном из блокпостов на выезде из Киева. Бродского, который постоянно проживал в Киеве со своей семьей, убили после проверки документов — мужчину, по словам его знакомых, приняли за чеченца.
«Мы выехали на шести машинах. На границе каждого города есть КПП, мы проехали несколько, и было все нормально. На очередном блокпосту мы, как обычно, сказали, что из Израиля, хотим уехать с Украины. Я проехал, за мной еще две машины, а по автомобилю Романа открыли огонь, приняв его за чеченца. Затем начали стрелять в нашу сторону и даже бросились в погоню. Мы чудом спаслись», — рассказал один из друзей погибшего.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил соболезнования семье погибшего.
Ранее украинские СМИ начали предупреждать о мародерах под видом полиции и территориальной обороны.