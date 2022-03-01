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23 минуты назад

The Times of Israel: украинские силовики расстреляли израильтянина, приняв его за чеченца

Газета.Ru

Гражданин Израиля, 34-летний Роман Бродский был убит украинскими военными во время попытки покинуть украинскую столицу, сообщает газета The Times of Israel.

Украинские силовики расстреляли израильтянина, приняв его за чеченца
Фото: FacebookFacebook

Инцидент произошел на одном из блокпостов на выезде из Киева. Бродского, который постоянно проживал в Киеве со своей семьей, убили после проверки документов — мужчину, по словам его знакомых, приняли за чеченца.

«Мы выехали на шести машинах. На границе каждого города есть КПП, мы проехали несколько, и было все нормально. На очередном блокпосту мы, как обычно, сказали, что из Израиля, хотим уехать с Украины. Я проехал, за мной еще две машины, а по автомобилю Романа открыли огонь, приняв его за чеченца. Затем начали стрелять в нашу сторону и даже бросились в погоню. Мы чудом спаслись», — рассказал один из друзей погибшего.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее украинские СМИ начали предупреждать о мародерах под видом полиции и территориальной обороны.

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