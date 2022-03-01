Три человека пострадали при обвале на шахте в Якутии

На шахте «Денисовская», что в Нерюнгринском районе Якутии, произошло обрушение горной породы. Пострадали три человека. Об этом сообщает следственное управление по Республике Саха (Якутия).
Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. После осмотра медики рекомендовали им амбулаторное лечение.
По предварительным данным, обрушение породы случилось в результате землетрясения. Магнитуда подземных толчков была от 3,8 до 4,9.
На месте ЧП организована доследственная проверка.
Ранее в Колумбии в результате взрыва на угольной шахте погибли 13 человек, два человека числятся пропавшими без вести.