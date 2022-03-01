Три человека пострадали при обвале на шахте в Якутии

На шахте «Денисовская», что в Нерюнгринском районе Якутии, произошло обрушение горной породы. Пострадали три человека. Об этом сообщает следственное управление по Республике Саха (Якутия).

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Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. После осмотра медики рекомендовали им амбулаторное лечение.

По предварительным данным, обрушение породы случилось в результате землетрясения. Магнитуда подземных толчков была от 3,8 до 4,9.

На месте ЧП организована доследственная проверка.