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7 часов назад

Укравшую деньги у 92-летней женщины мошенницу показали на видео

Александр Кузьмин

В Москве 23-летняя приезжая похитила у 92-летней местной жительнице крупную сумму денежных средств под видом замены купюр. Об инциденте сообщает информационный портал «МВД Медиа», обнародовавший кадры с задержанной злоумышленницей.

«По предварительным данным установлено, что на телефон 92-летней пенсионерке позвонила неизвестная, которая сообщила, что в связи с проводимой денежной реформой ей необходимо заменить находящиеся у пожилой женщины банкноты. Собеседница пояснила, что к женщине придет сотрудница, которой надо будет передать все купюры. Доверчивая заявительница в конверте передала сбережения пришедшей в квартиру незнакомке, которая сообщила, что ей нужно срочно сходить за печатью, и ушла. Вскоре потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Ущерб составил 225 тысяч рублей», – раскрывает подробности обмана портал.

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