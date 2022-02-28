Укравшую деньги у 92-летней женщины мошенницу показали на видео

«По предварительным данным установлено, что на телефон 92-летней пенсионерке позвонила неизвестная, которая сообщила, что в связи с проводимой денежной реформой ей необходимо заменить находящиеся у пожилой женщины банкноты. Собеседница пояснила, что к женщине придет сотрудница, которой надо будет передать все купюры. Доверчивая заявительница в конверте передала сбережения пришедшей в квартиру незнакомке, которая сообщила, что ей нужно срочно сходить за печатью, и ушла. Вскоре потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Ущерб составил 225 тысяч рублей», – раскрывает подробности обмана портал.