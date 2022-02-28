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2 часа назад

Задержан обстрелявший бойца ММА охранник фитнес-клуба

Елена Прошина

В Москве задержали охранника фитнес-клуба, который обстрелял бойца ММА Багдата Дюсембаева, известного как Казах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Задержан обстрелявший бойца ММА охранник фитнес-клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его по адресу его проживания. 38-летний охранник Максим Пахомов задержан на 48 часов. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 16 февраля на парковке одного из фитнес-клубов. Боец с друзьями приехал, чтобы купить абонемент и оставил свой автомобиль на стоянке, однако к нему подошел охранник и попросил убрать машину. Дюсембаев попытался сгладить конфликт, в результате чего охранник достал оружие и выпустил в него несколько пуль. Спортсмен получил огнестрельное ранение в грудь, плечо и поясничную область.

Сам Дюсембаев позже рассказал, что не мог предположить, что охранник начнет стрелять, поскольку никто никому не угрожал. Боец думал, что его просто пугают.

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