Опасные игры подростков на льду в Коммунарке попали на видео

Двое подростков развлекались на льду в Коммунарке, и один из них оказался в воде. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении появились снятые очевидцами кадры.

Судя по видео, все случившееся подростки восприняли в качестве шутки. На записи видно, как они со смехом поднимаются вверх от водоема после того, как один из них по пояс находился в ледяной воде.