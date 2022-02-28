Летевший в Португалию за россиянами самолет развернули

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Португалию, принудительно развернули в воздухе. Об этом сообщается на странице посольства России в Лиссабоне в Facebook.

Согласно публикации, в воскресенье, 27 февраля, португальские власти решили без какого-либо предварительного уведомления закрыть свое воздушное пространство для российской гражданской авиации.

«Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший за нашими туристами на остров Мадейра, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники дипмиссии прорабатывают варианты организации возвращения туристов в Россию. Кроме того, Росавиация совместно с МИД и Ростуризмом планирует составить график вывозных рейсов для россиян из европейских стран домой — подробности будут известны после уточнения требуемых объемов перевозки.

Также в дипмиссии рассказали, что сайт посольства и его электронная почта подверглись мощнейшей кибератаке извне, в результате чего работают с «перебоями».

«Обвиняя Россию и "русских хакеров" во всевозможных компьютерных инцидентах, недоброжелатели на Западе в эти дни на деле демонстрируют свои грязные «методы работы», стараясь отсечь зарубежную общественность от информресурсов посольства, которые транслируют объективные сведения об актуальных событиях», — заявили в посольстве.