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22 минуты назад

ДТП у памятника «Стена скорби» в Москве попало на видео

Александр Кузьмин

Легковой автомобиль попал в ДТП у памятника «Стена скорби» на Садово-Спасской улице в центре Москвы. Момент аварии был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Москва сейчас».

На кадрах видно, что машина выехала с проезжей части на тротуар, совершила столкновение, в результате чего перевернулась.

«На внутренней стороне Садового кольца (перед пересечением с Проспектом Академика Сахарова) автомобиль выехал на тротуар, после чего перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Движение по Садово-Спасской улице осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении Департамента столичного транспорта.

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