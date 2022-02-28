«На внутренней стороне Садового кольца (перед пересечением с Проспектом Академика Сахарова) автомобиль выехал на тротуар, после чего перевернулся. На месте работают оперативные службы города. Движение по Садово-Спасской улице осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении Департамента столичного транспорта.