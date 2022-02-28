Россиянин хранил переделанный револьвер 1944 года. Видео

Россиянин хранил переделанный под боевой сигнальный револьвер 1944 года. 48-летний житель Кемеровской области прятал у себя дома огнестрельное оружие, которое было переделано самодельным способом из сигнального револьвера «НАГАН-С». Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший соответствующее видео.

«Револьвер был переделан самодельным способом из сигнального револьвера «НАГАН-С» 1944 года выпуска под стрельбу патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, которыми возможна охота на зверя. Семнадцать патронов данного калибра, изъятые оперативниками вместе с револьвером, были признаны экспертами боеприпасами», – уточняет портал.

Во время расследования подозреваемый признался правоохранителям, что нашел оружие в квартире своего родственника, которую приобрел после его смерти. Отдавая себе отчет в том, что совершает противоправное действие, мужчина переместил револьвер и боеприпасы в свое жилище.