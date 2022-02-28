«В салоне машины находились четверо ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте от 29 до 32 лет. В ходе обыска транспортного средства сыщики обнаружили похищенное имущество. Как выяснилось, в иномарке также находилось оборудование, украденное ими у другого гражданина. По предварительным данным, подозреваемые планировали его продать», – уточняет портал.