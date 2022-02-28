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1 час назад

Похитителей майнингового оборудования показали на видео

Александр Кузьмин

В Иркутске у 61-летнего местного жителя похитили из гаража оборудование для майнинга на 4 миллиона рублей. Четверо подозреваемых были задержаны оперативно в течение нескольких часов. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший кадры со злоумышленниками.

«В салоне машины находились четверо ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте от 29 до 32 лет. В ходе обыска транспортного средства сыщики обнаружили похищенное имущество. Как выяснилось, в иномарке также находилось оборудование, украденное ими у другого гражданина. По предварительным данным, подозреваемые планировали его продать», – уточняет портал.

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