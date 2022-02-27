Снаряд попал в здание детского сада в Донецке. Видео

Здание детского сада в Киевском районе Донецка предположительно пострадало в результате обстрелов со стороны украинской армии. Об этом в субботу сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

На опубликованных кадрах виднеется разрушенный фасад постройки с выбитыми стеклами, обломками крыши и оконных рам. Ударной волной также выбило окна у стоящего рядом жилого дома.