Жители Херсона в субботу рассказали Ruptly о своем отношении к прибытию в город российских солдат.
"Нет никакой агрессии именно на Россию, потому что я сам крымский. Я из Крыма, я в Раздольненском районе родился, моя семья там, половина моих сестер и братьев, дядек, тетек", - поделился местный житель Херсона.
Другой горожанин также рассказал, что надеется на скорое воссоединение с родственниками, которые остались в Крыму.
"Мои родичи тоже там, в Крыму, живут все. Что сделаешь? Разбили, а теперь вот соберемся, соберемся понемногу", - сказал мужчина.
Кроме того, жители Херсона выразили надежду на наступление мирного времени.