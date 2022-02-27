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1 час назад

Жители Херсона поделились мнением о прибытии солдат из РФ. Видео

Жители Херсона в субботу рассказали Ruptly о своем отношении к прибытию в город российских солдат.

"Нет никакой агрессии именно на Россию, потому что я сам крымский. Я из Крыма, я в Раздольненском районе родился, моя семья там, половина моих сестер и братьев, дядек, тетек", - поделился местный житель Херсона.

Другой горожанин также рассказал, что надеется на скорое воссоединение с родственниками, которые остались в Крыму.

"Мои родичи тоже там, в Крыму, живут все. Что сделаешь? Разбили, а теперь вот соберемся, соберемся понемногу", - сказал мужчина.

Кроме того, жители Херсона выразили надежду на наступление мирного времени.

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