Снаряд разорвался рядом с границей Украины под Ростовом

Снаряд, по предварительным данным, выпущенный с территории Украины, разорвался рядом с домом в селе Кудиновка в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах Ростовской области в воскресенье.

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"В селе Кудиновка разорвался снаряд. Выбиты окна дома. Без пострадавших", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что, по предварительным данным, снаряд выпущен со стороны Украины.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.