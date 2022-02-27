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26 минут назад

При взрыве на нефтебазе в Ровеньках загорелись 200 тонн дизельного топлива

Елена Прошина

Около 200 тонн дизельного топлива загорелись в результате взрыва на нефтебазе в Ровеньках в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.

Сильнейший пожар вспыхнул после взрыва на нефтебазе в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также повреждены трубы в населенных пунктах Кировск и Первомайск при обстрелах со стороны военных Украины. Взрыв произошел на нефтебазе 26 февраля, начался пожар, местные власти не исключают возможность ракетной атаки. При взрыве есть пострадавшие, их число и состояние уточняется. После первого взрыва на нефтебазе последовал второй.

«В населенном пункте Кировск повреждена газовая труба 219 мм. Без газа остались 158 домов. В населенном пункте Первомайск повреждена газовая труба 55 мм. Без газа остались 9 домов. В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, в результате чего произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего украинские войска обстреляли ЛНР 10 раз, огонь велся по восьми населенных пунктам.

Кроме того, военнослужащие ВСУ открыли огонь по прифронтовому Зайцево в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберного оружия. «После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное), выпущено 6 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

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