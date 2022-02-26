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24 минуты назад

СМИ: вылетевший в Москву лайнер вернулся в Багдад из-за закрытия воздушного пространства

ТАССиещё 1

Самолет "Иракских авиалиний", вылетевший в субботу из Багдада в Москву, вынужден был вернуться из-за закрытия воздушного пространства. Об этом сообщил телеканал As-Sumaria со ссылкой на авиакомпанию.

Вылетевший в Москву лайнер вернулся в Багдад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уже после вылета Boeing 737, следовавшего рейсом IA241, стало известно о закрытии российской стороной воздушного пространства, через который должен был пролегать маршрут самолета, - приводит телеканал фрагмент сообщения воздушного перевозчика Ирака. - Находившемуся в воздухе над Эрбилем экипажу было дано указание ждать новых данных об изменении полетного маршрута через Грузию и Казахстан и официального разрешения полета в Москву через эти страны".

Как пояснили в авиакомпании, в связи с задержкой при получении нужных разрешений было предписано вернуть самолет в аэропорт Багдада. Согласование затянулось на два часа.

РФ закрыла воздушное пространство для самолетов трех стран

"Выполнение рейса было возобновлено непосредственно для перевозки иракских граждан, желающих вернуться домой, - подчеркнули в "Иракских авиалиниях". - С российской стороной будут согласованы все вопросы для продолжения авиасообщения между Багдадом и Москвой".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В связи с операцией Украина полностью закрыла свое воздушное пространство, приостановлены полеты и над частью территории РФ.

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