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1 час назад

В ЛНР произошло два взрыва

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Взрыв прогремел в субботу на нефтебазе в городе Ровеньки на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, в результате чего произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Как сообщает Луганскинформцентр, в Ровеньках прогремел второй взрыв.

В Донецке начался мощный обстрел

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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