В ЛНР произошло два взрыва

Взрыв прогремел в субботу на нефтебазе в городе Ровеньки на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, в результате чего произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Как сообщает Луганскинформцентр, в Ровеньках прогремел второй взрыв.