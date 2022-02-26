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46 минут назад

ФСБ: украинские националисты расстреляли военного ВСУ

Илья Родин

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, который предпринял попытку найти убежище в России. Об этом пишет РИА «Новости».

ФСБ: украинские националисты расстреляли военного ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время инцидента получил ранение российский пограничник.

«В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям» - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал о введении в столице Украины более жестких условий комендантского часа. Гражданским лицам запрещено появляться на улицах города с 17-00 до 8-00. Нарушившие запрет будут считаться членами диверсионных групп.

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