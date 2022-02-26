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57 минут назад

Названа причина задержания российского сухогруза в Ла-Манше

Майк Габриелян

Стала известна официальная причина задержания российского сухогруза в Ла-Манше. Власти Франции заявили, что речь шла о «таможенном досмотре». Об этом сообщает посольство РФ в Париже, передает ТАСС.

Названа причина задержания российского сухогруза в Ла-Манше
Фото: ReutersReuters

В посольстве сказали, что решение по российскому сухогрузу Baltic Leader будет принято в судебном порядке. Дипломаты намерены направить ноту во французский МИД и потребовать разъяснений.

На борту корабля находится 19 человек, им разрешили спуститься на берег.

Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш

Ранее стало известно, что российское грузовое судно было задержано в проливе Ла-Манш. Судно Baltic Leader следовало из Руана и везло новые автомобили. Французские СМИ сообщили, что сухогруз имел разрешение на плавание в водах Франции, но корабль «может быть связан с российскими интересами, подпадающими под санкции».

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