Названа причина задержания российского сухогруза в Ла-Манше

Стала известна официальная причина задержания российского сухогруза в Ла-Манше. Власти Франции заявили, что речь шла о «таможенном досмотре». Об этом сообщает посольство РФ в Париже, передает ТАСС.
В посольстве сказали, что решение по российскому сухогрузу Baltic Leader будет принято в судебном порядке. Дипломаты намерены направить ноту во французский МИД и потребовать разъяснений.
На борту корабля находится 19 человек, им разрешили спуститься на берег.
Ранее стало известно, что российское грузовое судно было задержано в проливе Ла-Манш. Судно Baltic Leader следовало из Руана и везло новые автомобили. Французские СМИ сообщили, что сухогруз имел разрешение на плавание в водах Франции, но корабль «может быть связан с российскими интересами, подпадающими под санкции».