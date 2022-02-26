В Москве раскрыли убийство десятилетней давности

Следователи раскрыли убийство почти десятилетней давности, совершенное на северо-западе Москвы. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

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Согласно полученной изданием информации, тело неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями было найдено на Авиационной улице 13 августа 2012 года. Следователями, криминалистами и оперативниками был проведен большой объем работ, тщательно проверены все собранные по делу материалы. Им удалось установить личность погибшего и круг людей, с которыми он общался незадолго до смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан 47-летний знакомый убитого.

Следствие установило, что причиной трагедии стал конфликт, произошедший между мужчинами на почве личных неприязненных отношений. Задержанному предъявили обвинение. Уточняется, что в ближайшее время в отношении него изберут меру пресечения, связанную с лишением свободы. Расследование продолжается.

Ранее преступник сознался в двойном убийстве 23-летней давности в Москве.