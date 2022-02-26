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45 минут назад

Появились подробности о перехваченном во Франции российском судне

Газета.Ru

Перехваченный в Ла-Манше российских сухогруз имел разрешение на плавание в водах Франции. Об этом сообщает радиостанция сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France bleu, которая приводит данные морской префектуры.

Появились подробности о перехваченном во Франции российском судне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что судно под названием Baltic Leader следовало из Руана, оно перевозило автомобили. На борт находятся 20 человек.

«По данным морской префектуры, данное судно следовало из Руана, перевозило автомобили и имело разрешение на плавание во французских водах», - сообщает радио.

Радиостанция сообщает, что судно может быть связано с российскими финансовыми организациями, против которых ранее были введены санкции.

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Ранее сообщалось, что российское грузовое судне было задержано в проливе Ла-Манш. В посольстве России во Франции подтвердили эту информацию и потребовали от Парижа разъяснений.

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