Появились подробности о перехваченном во Франции российском судне

Перехваченный в Ла-Манше российских сухогруз имел разрешение на плавание в водах Франции. Об этом сообщает радиостанция сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France bleu, которая приводит данные морской префектуры.

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Отмечается, что судно под названием Baltic Leader следовало из Руана, оно перевозило автомобили. На борт находятся 20 человек.

«По данным морской префектуры, данное судно следовало из Руана, перевозило автомобили и имело разрешение на плавание во французских водах», - сообщает радио.

Радиостанция сообщает, что судно может быть связано с российскими финансовыми организациями, против которых ранее были введены санкции.

Ранее сообщалось, что российское грузовое судне было задержано в проливе Ла-Манш. В посольстве России во Франции подтвердили эту информацию и потребовали от Парижа разъяснений.