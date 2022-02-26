Момент ДТП на воронежской трассе попал на видео

Видео инцидента в социальных сетях опубликовал воронежец Илья Хрусталев. На кадрах видно, как серая легковушка выезжает на встречную полосу для обгона, затем водитель теряет управление, выходит из кадра, где, судя по всему, врезается в дорожное ограждение и разворачивается боком посреди проезжей части. Об этом передает "блокнот-Воронеж".
По утверждениям автора, видео было снято «после поста ГАИ в сторону села Новоживотинное».
Комментаторы под постом в паблике «Аварии | ДТП | Воронежа» предположили, что причиной потери управления стало спущенное переднее колесо.