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1 час назад

В метро Петербурга на пути упала девушка. Видео

Александр Кузьмин

В пятницу петербуржцы рассказали о коллапсе на одной из станций метрополитена города. По техническим причинам движение поездов остановилось на синей ветке подземки, от станции метро «Сенная» до станции «Парнас». Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Причиной коллапса, как добавили очевидцы, стало падение девушки на пути на станции «Купчино». Пассажирка почувствовала себя плохо и свалилась на рельсы.

Станцию закрывать не стали, но в движении поездов случилась временная приостановка. Перерыв в работе составил 3 минуты.

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