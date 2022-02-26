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54 минуты назад

Почти 130 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Москва24

В аэропортах Москвы задержали или отменили почти 130 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Почти 130 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во Внуково задержали 4 рейса и отменили 50. В Домодедово отложили вылет 4 рейсов. При этом 4 самолета отменили полет.

В Шереметьево задержали 4 рейса и отменили 63.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о приостановке выполнения всех рейсов в Прагу и Варшаву, а также в Лондон и Дублин.

Евросоюз оставит Россию без самолетов

В свою очередь, в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines отменила все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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