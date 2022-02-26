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1 час назад

Аэропорт Шереметьево проверяют из-за угрозы взрыва

ТАССиещё 4

Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Шереметьево, проводится проверка. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

Аэропорт Шереметьево проверяют из-за угрозы взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поступило анонимное сообщение на электронную почту об угрозе взрыва аэропорта Шереметьево. В настоящее время проводится обследование здания и прилегающей территории", - сказал собеседник агентства. Аэропорт работает в штатном режиме, сведений об эвакуации нет.

Накануне также от неизвестных поступало сообщение о "минировании" аэропортов Шереметьево и Домодедово. Проверка показала, что это ложная информация, взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества найдены не были.

ФСБ 10 февраля сообщила о задержании 14 участников интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о "минированиях". Организатором и администратором этих сообществ был гражданин Украины Антон Осипчук.

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