Аэропорт Шереметьево проверяют из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Шереметьево, проводится проверка. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

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"Поступило анонимное сообщение на электронную почту об угрозе взрыва аэропорта Шереметьево. В настоящее время проводится обследование здания и прилегающей территории", - сказал собеседник агентства. Аэропорт работает в штатном режиме, сведений об эвакуации нет.

Накануне также от неизвестных поступало сообщение о "минировании" аэропортов Шереметьево и Домодедово. Проверка показала, что это ложная информация, взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества найдены не были.