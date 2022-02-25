Российский экипаж танкера терпит бедствие в Черном море

Российский экипаж корабля Millenial Spirit IMO под молдавским флагом терпит бедствие в нейтральных водах Черного моря, пишет ТАСС со ссылкой на Морское агентство Молдавии.

"Корабль Millenial Spirit IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под флагом Республики Молдова находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E) был поражен снарядом (с неизвестного направления)", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, на борту корабля начался пожар, на корабле уничтожены оборудование и спасательные шлюпки, экипаж, состоящий из граждан России покинул судно в спасательных жилетах. В настоящее время близлежащими кораблями ведутся спасательные работы.