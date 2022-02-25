Танкер с российским экипажем подбили в Черном море

Российский экипаж танкера под молдавским флагом терпит бедствие в Черном море. Об этом сообщило в пятницу Морское агентство Молдавии.

"Корабль Millenial Spirit IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под флагом Республики Молдова находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E) был поражен снарядом (с неизвестного направления)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки уничтожены, состоящий из граждан РФ экипаж покинул судно в спасательных жилетах. На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями.