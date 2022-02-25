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22 минуты назад

Драка в московском метро попала на видео

Александр Кузьмин

Несколько человек приняли участие в драке в московском метро. Инцидент произошел в переходе на станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство “Москва”», опубликовавшее зафиксированные камерой видеонаблюдения кадры.

Как уточняет ТАСС, между пассажирами возник конфликт, который перерос в потасовку. Один из ее участников нанес своему оппоненту несколько ударов, после чего сбежал с места происшествия. Пострадавший обратился за помощью к полицейским, которые дежурили на станции.

Нападавший был задержан правоохранителями. Им оказался 19-летний безработный приезжий.

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