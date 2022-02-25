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46 минут назад

Префектура: Причиной хлопка газа на востоке Москвы стало неосторожное обращение с газовым оборудованием

Агентство «Москва»

Хлопок газа в доме в 5-м проезде Подбельского на востоке столицы произошел из-за нарушения жителем правил эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы.

Префектура: Причиной хлопка газа на востоке Москвы стало неосторожное обращение с газовым оборудованием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хлопок газа в квартире на третьем этаже д. 4а, корп. 3 в 5-м проезде Подбельского на востоке столицы произошел из-за нарушения жителем правил эксплуатации газового оборудования. В результате неосторожного обращения с газовым оборудованием пострадал один человек. Он госпитализирован. Состояние несущих конструкций и инженерных систем дома не нарушено. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.

На месте работают бригады АО «Мосгаз», добавили в пресс-службе.

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