Префектура: Причиной хлопка газа на востоке Москвы стало неосторожное обращение с газовым оборудованием

«Хлопок газа в квартире на третьем этаже д. 4а, корп. 3 в 5-м проезде Подбельского на востоке столицы произошел из-за нарушения жителем правил эксплуатации газового оборудования. В результате неосторожного обращения с газовым оборудованием пострадал один человек. Он госпитализирован. Состояние несущих конструкций и инженерных систем дома не нарушено. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.