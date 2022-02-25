В Москве в многоэтажном доме на 5-м проезде Подбельского прогремел взрыв. По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что взрыв произошел на третьем этаже, в результате чего окна выбило вместе с рамами, разрушены два межкомнатных перекрытия. Дыма и открытого не видно, был слышен крик внутри здания. В результате ЧП пострадал один человек, сейчас он госпитализирован.

По предварительной версии, взорвался бытовой газ.