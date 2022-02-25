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1 час назад

Опубликовано видео пожара на мебельном комбинате в Барнауле

Александр Кузьмин

Мебельный комбинат загорелся в промышленной зоне Барнаула. Видео крупного пожара на улице Попова появилось в распоряжении российских новостных Telegram-каналов.

«Огонь стремительно распространялся по горючим материалам, произошёл переход огня на расположенное рядом производственное здание», – сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пострадавших в результате происшествия нет. Площадь возгорания составила 460 квадратных метров. На месте ЧП работают подразделения пожарно-спасательного отряда. Уточняется, что в тушении огня задействованы 66 человек.

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