Опубликовано видео пожара на мебельном комбинате в Барнауле

Мебельный комбинат загорелся в промышленной зоне Барнаула . Видео крупного пожара на улице Попова появилось в распоряжении российских новостных Telegram-каналов.

«Огонь стремительно распространялся по горючим материалам, произошёл переход огня на расположенное рядом производственное здание», – сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пострадавших в результате происшествия нет. Площадь возгорания составила 460 квадратных метров. На месте ЧП работают подразделения пожарно-спасательного отряда. Уточняется, что в тушении огня задействованы 66 человек.