Бросившая бутылку с зажигательной смесью девушка во время несанкционированного митинга в Москве задержана. Следствие ходатайствует о применении по отношению к ней меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет России, опубликовавший кадры ее задержания.