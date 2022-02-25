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48 минут назад

Кинувшую коктейль Молотова девушку в Москве задержали. Видео

Александр Кузьмин

Бросившая бутылку с зажигательной смесью девушка во время несанкционированного митинга в Москве задержана. Следствие ходатайствует о применении по отношению к ней меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет России, опубликовавший кадры ее задержания.

«Как сообщалось ранее, вечером 24 февраля 2022 года девушка 1999 года рождения, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью. В ходе допроса девушка признала вину частично, и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь», – уточняет Следком.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

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