Бросившая бутылку с зажигательной смесью девушка во время несанкционированного митинга в Москве задержана. Следствие ходатайствует о применении по отношению к ней меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет России, опубликовавший кадры ее задержания.
«Как сообщалось ранее, вечером 24 февраля 2022 года девушка 1999 года рождения, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью. В ходе допроса девушка признала вину частично, и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь», – уточняет Следком.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).