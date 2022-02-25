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54 минуты назад

Следователь покончила с собой в Москве

Елена Прошина

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве погибла. Как сообщает «МК», по предварительной информации, речь идет о самоубийстве.

Тело следователя МВД нашли под окнами московской многоэтажки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

47-летняя Татьяна Орлова была обнаружена в четверг утром возле дома по 3-й Владимирской улице. Ее доставили в больницу, однако медики не успели спасти жизнь следователя.

Орлова прослужила в органах 30 лет, имела звание подполковника. Отдел, в котором она работала, занимается расследованием преступлений в сфере ЖКХ, а также уголовными делами по фальшивомонетчикам.

Российский полицейский покончил с собой

Напомним, что в декабре 2021 года российский офицер в звании капитана покончил жизнь самоубийством в подмосковном Красногорске. Происшествие случилось в госпитале, где мужчина проходил лечение.

Он находился в медучреждении с диагнозом «гнойная рана грудной клетки». Сообщается, что перед самоубийством мужчина написал предсмертную записку.

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