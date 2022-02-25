В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
1 час назад

В Москве под окнами жилого дома нашли мертвой следователя МВД

Lenta.ruиещё 1

В Москве на 2-й Владимирской улице под окнами жилого дома была найдена мертвой 47-летняя следователь МВД. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Тело следователя МВД нашди под окнами московской многоэтажки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным Telegram-канала, подполковник могла выпасть из окна пятого этажа. Подробности случившегося неизвестны. Издание утверждает, что отдел, в котором работала погибшая, был не самым сложным — она занималась фальшивомонетчиками. В органах проработала всю сознательную жизнь.

Российский полицейский покончил с собой

Telegram-канала Baza утверждает, что предсмертной записки на месте происшествия нет. Женщину экстренно доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского, однако спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что в Тульской области тело сотрудницы подразделения по вопросам миграции Куркинского района нашли на дереве около МФЦ, где работала женщина. Предварительно считается, что 40-летняя работница полиции покончила с собой. Она оставила предсмертную записку.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители