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1 час назад

Описаны схемы кражи денег россиян через банкоматы

Газета.Ru

Система создания QR-кодов для снятия наличных денег в банковских приложениях стала популярна у мошенников. Использование новых схем для кражи средств описал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Описаны схемы кражи денег россиян через банкоматы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Это удобно и экономит время, но оставляет риск стать жертвой мошенников. Они могут украсть код непосредственно в банке, либо перехватить его, если устройство (телефон или компьютер) владельца счета или получателя заражены вирусными программами», — отметил он.

По словам специалиста, банки ограничивают срок действия QR-кода и оповещают клиента о проводимой операции для предотвращения краж наличных через банкоматы. Также кредитные учреждения вводят дневные лимиты на вывод денег.

«Чаще всего опасность может исходить из действий самого клиента, который сообщает третьим лицам секретную информацию», — предупредил Самойленко. Он заключил, что клиентам важно не отсылать коды незнакомцам и внимательно проверять свои гаджеты на наличие сторонних программ.

Система QR-кода позволяет снимать деньги с карты другого человека в банкомате. Код можно сгенерировать в мобильном приложении. Владелец указывает сумму, которую можно снять и отсылает код своему доверенному лицу (другу или родственнику).

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