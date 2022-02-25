В российской шахте произошло обрушение горной породы

В Ростовской области произошло обрушение в шахте «Обуховская» в Красносулинском районе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России под завалами находятся три человека.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Информация об обрушении поступила в 8:35 мск. По данным ведомства, горняки, оказавшиеся под завалами живы, с ними установлена связь. Место обрушения находится в забое вентиляционного штрека. К шахте направлены горноспасатели.

В правительстве региона назвали происшествие локальным инцидентом и отметили, что шахта продолжает работать.