В российской шахте произошло обрушение горной породы

В Ростовской области произошло обрушение в шахте «Обуховская» в Красносулинском районе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России под завалами находятся три человека.
Информация об обрушении поступила в 8:35 мск. По данным ведомства, горняки, оказавшиеся под завалами живы, с ними установлена связь. Место обрушения находится в забое вентиляционного штрека. К шахте направлены горноспасатели.
В правительстве региона назвали происшествие локальным инцидентом и отметили, что шахта продолжает работать.
"Обуховская" - угледобывающая шахта, одна из крупнейших в регионе. Шахта принадлежит компании "ДТЭК" украинского бизнесмена Рината Ахметова. Ранее на ней уже проходили обвалы и взрывы: в 2018 году в результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали. 13 февраля 2022 года на территории комплекса обрушился мост.