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1 час назад

В российской шахте произошло обрушение

Елена Прошина

В Ростовской области произошло обрушение в шахте «Обуховская» в Красносулинском районе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России под завалами находятся три человека.

В российской шахте произошло обрушение горной породы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация об обрушении поступила в 8:35 мск. По данным ведомства, горняки, оказавшиеся под завалами живы, с ними установлена связь. Место обрушения находится в забое вентиляционного штрека. К шахте направлены горноспасатели.

Рабочих завалило на шахте в Кузбассе

В правительстве региона назвали происшествие локальным инцидентом и отметили, что шахта продолжает работать.

"Обуховская" - угледобывающая шахта, одна из крупнейших в регионе. Шахта принадлежит компании "ДТЭК" украинского бизнесмена Рината Ахметова. Ранее на ней уже проходили обвалы и взрывы: в 2018 году в результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали. 13 февраля 2022 года на территории комплекса обрушился мост.

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