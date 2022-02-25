Раскрыта преступная схема лжеработницы Пенсионного фонда (ПФР) в Подмосковье. Аферистка вынесла из квартиры пенсионерки 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по области.

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Известно, что 53-летняя преступница уже ранее имела судимость. По материалам следствия, лжеработница ПФР проникла в квартиру 88-летней россиянки под предлогом замены купюр старого образца на новые. Мошенница попросила пенсионерку принести денежные средства, чтобы переписать их номера.

В этот момент воровка проследила, где женщина хранит деньги, после чего отвлекла ее и незаметно похитила сбережения. Злоумышленницу задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества»).

Ранее мошенники заставили москвичку взять кредит в размере одного миллиона рублей под предлогом спецоперации ФСБ.