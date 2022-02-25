В российской шахте произошло обрушение горной породы

Обрушение горной породы произошло в шахте «Обуховская» в Ростовской области. Об этом сообщили экстренные региональные службы, передает РИА Новости.

Фото: МЧС МЧС

Предполагается, что под завалами на глубине порядка 550 метров в российской шахте могут находиться трое рабочих.

К месту обрушения выдвинулись спасательные службы. Представитель экстренных служб уточнил, что шахта «Обуховская» расположена в городе Зверево.

Ранее два человека погибли при обрушении штольни шахты бывшего рудника «Светлый» в Магаданской области.