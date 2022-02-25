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38 минут назад

Эвакуацию школ в Симферополе сняли на видео

Александр Кузьмин

В Симферополе проводится эвакуация школ из-за сообщений о минировании. Снятые очевидцами кадры с места событий размещены в Telegram-канале «Лента дня».

«Сообщения о минировании поступили уже в 29 симферопольских школ. Занятия на сегодня в них отменены. Проверка сообщений проводится профильными специалистами», – уточняет администрация города в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается также, что детские сады осуществляют свою деятельность в штатном режиме. Эвакуированы те детсады, которые работают при школах.

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