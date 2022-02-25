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53 минуты назад

Обокравшую 88-летнюю пенсионерку воровку показали на видео

Александр Кузьмин

Псевдоработница пенсионного фонда украла у 88-летней пенсионерки 300 тысяч рублей. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео с задержанной.

Женщина проникла в квартиру пожилой жительницы Красногорска под предлогом замены купюр старого образца на новые и попросила дать деньги, чтобы она смогла переписать их номера. После чего, заметив, где ее жертва хранит свои сбережения, прошла в комнату и похитила 300 тысяч рублей.

Злоумышленница была задержана полицией. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

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