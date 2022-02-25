Псевдоработница пенсионного фонда украла у 88-летней пенсионерки 300 тысяч рублей. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео с задержанной.

Женщина проникла в квартиру пожилой жительницы Красногорска под предлогом замены купюр старого образца на новые и попросила дать деньги, чтобы она смогла переписать их номера. После чего, заметив, где ее жертва хранит свои сбережения, прошла в комнату и похитила 300 тысяч рублей.