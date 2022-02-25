В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
1 час назад

Молодой человек устроил стрельбу в центре Москвы

Мослентаиещё 7

Полиция в Москве задержала 24-летнего жителя Подмосковья, устроившего стрельбу в центре столицы, сообщает пресс-служба МВД России по городу.

Молодой человек устроил стрельбу в центре Москвы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Уточняется, что неизвестные разрисовали краской стену здания одного из культурных учреждений на Тверской улице. В этот момент к вандалам подошел охранник здания и потребовал прекратить противоправные действия.

Тогда молодой человек подошел к мужчине и выстрелил рядом с ним в воздух из предмета, похожего на пистолет. После этого компания скрылась в неизвестном направлении.

Позже подозреваемый был задержан. Предмет, из которого стрелял правонарушитель, изъят и отправлен на исследование. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее эксперты признали устроившего стрельбу в московском МФЦ «Рязанский» Сергея Глазова невменяемым.

Последние новости
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители