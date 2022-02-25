Молодой человек устроил стрельбу в центре Москвы

Полиция в Москве задержала 24-летнего жителя Подмосковья, устроившего стрельбу в центре столицы, сообщает пресс-служба МВД России по городу.

Уточняется, что неизвестные разрисовали краской стену здания одного из культурных учреждений на Тверской улице. В этот момент к вандалам подошел охранник здания и потребовал прекратить противоправные действия.

Тогда молодой человек подошел к мужчине и выстрелил рядом с ним в воздух из предмета, похожего на пистолет. После этого компания скрылась в неизвестном направлении.

Позже подозреваемый был задержан. Предмет, из которого стрелял правонарушитель, изъят и отправлен на исследование. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее эксперты признали устроившего стрельбу в московском МФЦ «Рязанский» Сергея Глазова невменяемым.