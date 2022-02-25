Рыбаки нашли тело убитой школьницы на берегу Волги

В астраханском селе Чаган рыбаки обнаружили на берегу Волги тело 14-летней школьницы с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Фото: СК РФ по Астраханской области СК РФ по Астраханской области

Погибшую нашли днем 23 февраля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты обследовали дно реки и с помощью специальной техники выловили сумочку убитой с ее личными вещами и мобильным телефоном.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка. Совместно с оперативниками МВД следователи проводят мероприятия по установлению личности подозреваемого в преступлении.