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1 час назад

Убитую 14-летнюю школьницу нашли рыбаки на берегу Волги в Астраханской области

Lenta.ru

В астраханском селе Чаган рыбаки обнаружили на берегу Волги тело 14-летней школьницы с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Рыбаки нашли тело убитой школьницы на берегу Волги
Фото: СК РФ по Астраханской областиСК РФ по Астраханской области

Погибшую нашли днем 23 февраля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты обследовали дно реки и с помощью специальной техники выловили сумочку убитой с ее личными вещами и мобильным телефоном.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка. Совместно с оперативниками МВД следователи проводят мероприятия по установлению личности подозреваемого в преступлении.

Астраханская прокуратура взяла под контроль ход расследования. В ходе проверки надзорного ведомства выясняются причины и условия произошедшего. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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