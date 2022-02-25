На Сахалине от берега оторвалась льдина с рыбаками

Спасатели на Сахалине выдвинулись в Долинский район, откуда поступил сигнал об отрыве льдины, на которой находятся рыбаки. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

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"Днем 25 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в районе села Стародубское Долинского района в 1,5 км от берега произошел отрыв ледового поля. В результате вдоль побережья образовалась трещина шириной пять-шесть метров, за которой находятся рыбаки-любители", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выдвинулись сотрудники ГИМС и другие оперативные службы Долинского района. Из Южно-Сахалинска также выехали спасатели в количестве восьми человек и четырех единицы техники, в том числе спасательное судно на воздушной подушке "Хивус" и лодка "Фаворит".