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42 минуты назад

В Москве пьяный мужчина упал с моста и выжил

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В центре Москвы 35-летний пьяный мужчина упал с моста на проезжающий автомобиль и выжил. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Москве пьяный мужчина упал с моста и выжил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, инцидент произошел на Бакунинской улице. Житель столицы без определенного места жительства, будучи в алкогольном опьянении, упал с моста на автомобиль марки Nissan Teana, которым управляла москвичка 1979 года рождения.

В результате мужчину госпитализировали в нейрореанимацию. У него диагностировали множественные травмы, ушиб головного мозга и перелом костей. На данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее несколько человек в Москве упали с большой высоты и выжили благодаря сугробам.

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