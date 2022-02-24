Самолет ВКС России потерпел крушение под Воронежем

"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб. На земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники", - сказали в пресс-службе.