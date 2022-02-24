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11 минут назад

В Москве девушка бросила коктейль Молотова в сторону полиции

Газета.Ru

В Москве во время несанкционированной акции против операции России по защите Донбасса девушка бросила коктейль Молотова в сторону полицейских. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

После инцидента 22-летняя девушка была задержана, отмечает издание.

По данным «Подъема», несанкционированные акции против спецоперации в Донбассе прошли в 42 городах России. Всего были задержаны более 700 человек.

Как передавало агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Москве задержали более 50 митингующих, в том числе людей в жилетах «пресса».

По данным агентства, задержания проходили в центре столицы — на Пушкинской площади, Страстном бульваре, 3-м Колобовском переулке, Смоленской площади. Позднее участники акции двинулись к Страстному бульвару в сторону Большой Дмитровки. На подходе к Трубной площади было организовано оцепление оперполка, и протестующие разошлись в разные стороны.

Ранее днем Следственный комитет напомнил об ответственности за организацию, проведение и участие в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.

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