Полиция задержала 600 участников несогласованной акции в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали в центре Москвы 600 человек в ходе несанкционированной акции против специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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"В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек", - сказали в пресс-службе. В ГУ МВД добавили, что люди задержаны за нарушение общественного порядка и в настоящее время доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. "В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством", - добавили в главке.

Как передает корреспондент ТАСС, к настоящему времени незаконное мероприятие пресечено правоохранителями, люди разошлись.

Вечером 24 февраля на Пушкинской площади в центре Москвы собрались протестующие против специальной военной операции. Позже собравшиеся устроили незаконное шествие по Страстному бульвару в сторону Большой Дмитровки. На подходе к Трубной площади участники незаконного мероприятия увидели оцепление оперполка, многие начали расходиться. В районе Страстного бульвара девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, она задержана. В результате инцидента поврежден автозак. На месте работают криминалисты.

Ранее 24 февраля МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за незаконные массовые акции. Отмечалось, что за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти грозит лишение свободы.