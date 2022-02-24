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1 час назад

Укравшего у пенсионера 110 тысяч рублей налетчика показали на видео

Александр Кузьмин

В Красноярском крае налетчик украл у 87-летнего мужчины 110 тысяч рублей. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», в распоряжении которого оказались кадры с задержанным грабителем.

Под предлогом проверки газа злоумышленник проник в дом к жителю поселка Берёзовка и нанес ему телесные повреждения, после чего запер в ванной. Затем нападавший украл у пожилого мужчины имущество и скрылся.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1970 года рождения», – уточняет портал.

Правоохранители задержали злоумышленника, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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