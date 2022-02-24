В Красноярском крае налетчик украл у 87-летнего мужчины 110 тысяч рублей. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», в распоряжении которого оказались кадры с задержанным грабителем.

Под предлогом проверки газа злоумышленник проник в дом к жителю поселка Берёзовка и нанес ему телесные повреждения, после чего запер в ванной. Затем нападавший украл у пожилого мужчины имущество и скрылся.