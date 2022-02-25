Тело российского бизнесмена нашли в СИЗО

В СИЗО №1 Волгограда обнаружено тело 51-летнего бизнесмена Андрея Чепрасова, арестованного по делу о взятках. Об этом сообщает KP.RU.

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Подследственного нашли 23 февраля. По предварительным данным, он скончался из-за проблем с сердцем. В пресс-службе управления ФСИН по Волгоградской области подтвердили факт смерти арестанта. Он умер в результате имеющегося у него заболевания, добавили в ведомстве.

Чепрасов возглавлял компанию «Волго-Бункер», занимавшуюся снабжением и обслуживанием судов. Его арестовали по обвинению в посредничестве в передаче взятки.